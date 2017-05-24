Як Авдіївка оговтується після обстрілу ворожими "Градами"

За добу бойовики 53 рази обстрілювали українських військових. В результаті обстрілів одного нашого бійця поранено. З забороненої артилерії терористи гатили по передмістю Авдіївки. Більше десятка будинків було пошкоджено або зруйновано. Один місцевий мешканець отримав поранення.

В авдіївських електриків роботи сьогодні, 24 травня, вистачає. Місто вкотре знеструмлене після роботи ворожої артилерії.

Лише однієї ракети граду вистачило, аби перетворити мирні подвір'я на звалище, засіявши все гострими, як лезо, осколками. Жителі Авдіївки вже бояться ремонтувати свої помешкання, бо щоразу доводиться все робити заново.

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Військові на передових позиціях на околицях Авдіївки вже звикли, що Мінські угоди чи не щоночі летять їм у голову. Та вчорашній обстріл був сильнішим, ніж зазвичай.

Як і містяни, українські бійці райдужних прогнозів на найближчий час не дають. Бо обстріли стали інтенсивнішими.

Детальніше про пекельну ніч в Авдіївці – дивіться у сюжеті.