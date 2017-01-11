Як батькам вберегти дітей від грипу: поради лікарів

Оголошений по школах та дитячих садочках карантин невдовзі добігає кінця. Тож діти повернуться до навчання. Але як зробити так, щоб вони не підхопили вірус.

Лікарі кажуть, у період епідемій не варто шпигувати дітей пігулками чи дотримуватись якогось особливого режиму. Треба лише харчуватися раціонально і збалансовано.

5 порцій овочів і фруктів в день. Треба мати здоровий сон, це дуже впливає на загальний стан організму. Доросла людина спить приблизно 7-8 годин, дітям треба до 10 годин. Треба вести активний фізичний спосіб життя, тобто 6 тисяч кроків у день,

– зазначає педіатр Ганна Горбань.

Після сніданку фахівці радять заварювати дітям імбирний чай. У ньому багато вітамінів, які необхідні для захисту організму.

Також треба давати школярам йогурт. Живі кисломолочні бактерії допомагають впоратися з застудами.

Крім того, у приміщеннях із пересушеним повітрям треба щогодини зволожувати слизову носа розчином солі з додаванням олії евкаліпта. Це зробить слизову не такою сприйнятливою до бактерій і вірусів.

Втім, найефективніший захист для дитини – це щеплення від грипу.

Вакцинуватися можна й під час епідемії. У новому році на грип та ГРВІ захворіли понад 250 тисяч українців, половина з них – це школярі.

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