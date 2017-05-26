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Як без зайвих зусиль прискорити метаболізм: 4 способи

12:37, сьогодні 2077 Читать новость на русском
Як пришвидшити метаболізм
Як пришвидшити метаболізм / Фото із соцмереж

Метаболізм – це обмін речовин в організмі, від швидкості якого залежить як тіло засвоює їжу.

Саме він є "лютим ворогом" тих, хто прагне скинути зайву вагу. Адже чим швидший метаболізм – тим краще ми втрачаємо вагу. Існує безліч спосособів пришвидшити обмін речовин, однак ми зібрали ті, які легко виконувати.

Ситний сніданок

Під час сну метаболізм сповільнюється і тому зранку його потрібно розігнати та запустити обмнні процеси в організмі. Сніданок робить це просто чудово.

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Щоб довше залишатись ситим, на сніданок найкраще поєднувати складні вуглеводи, білки та жири. Можна навіть дозволити собі цукерку, але лише одну.

Їсти часто, але малими порціями

Організм дуже багато сил витрачає на переробку їжі. Якщо за раз з’їсти добову норму калорій – йому буде дуже складно. Харчуючись часто, але маленькими порціями, ви прискорите обмінні процеси та полегшите роботу своєму шлунку. Дієтологи радять їсти не рідше, ніж через кожних 3 години.

Щоб схуднути треба їсти маленькими порціями

Повноцінний сон

Під час глибокого сну виробляється гормон росту, який також впливає на метаболізм. Міцний, здоровий сон сприяє оновленню клітин мозку та зменшує кількість гормону стресу в крові (кортизолу). Саме він спонукає нас їсти більше, ніж потрібно.

Доведено, що люди, які недосипають, більш схильні до зайвої ваги.

Більше білка

Білок – незмінний при схудненні, адже він прискорює обмінні процеси. Все тому, що на його перетравлення організм витрачає більше енергії, ніж на інші продукти.

Дієтологи радять вживати побільше тваринних та рослинних білків: м’ясо, рибу, молочні продукти та бобові.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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