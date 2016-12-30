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Як безкоштовно потрапити у кінотеатр, зоопарк і на концерт Coldplay: курйозна історія з жилетом

07:10, сьогодні 888 Читать новость на русском
Як безкоштовно потрапити у кінотеатр, зоопарк і на концерт Coldplay: курйозна історія з жилетом

Австралійський журналіст Девід Аллегретті влаштував експеримент, спробувавши пройти у світловідбиваючому жилеті та з рацією в руках в кінотеатр, зоопарк та на музичний концерт.

Процес журналіст та його друг, який теж брав участь в експерименті, документували та викладали на Instagram.

Жилет – це ключ до світу. Безкоштовне відвідування кінотеатру, зоопарку і навіть вільний доступ на концерт мого улюбленого гурту Coldplay. Люди мають певного роду наївну віру в уніформи,
– передає слова Аллегретті MediaSapiens.

Перший експеримент чоловіки провели в кінотеатрі: вони вдягли жилети і пройшли повз касу в перший-ліпший зал.

Наступного разу вони зробили те ж в зоопарку.

Коли ви бачите когось в жилеті по той бік паркану або біля охорони, природно, ви думаєте, що ця людина для чогось там потрібна,
– пояснює перші успішні спроби журналіст.

Для того, аби пройти на стадіон, де мав відбутися концерт гурту Coldplay, Девіду Аллегретті та його другові довелося купити нову пару жилетів, оскільки працівники стадіону носили жилети іншого кольору.

"Цього разу проникнути всередину було не так просто. Довелося спробувати зайти з кількох різних входів", – розповів Аллегретті.

Також він зізнався, що у його друга був знайомий серед працівників стадіону, тому в разі невдачі чоловіки сподівалися на його допомогу, аби уникнути неприємностей. Втім, їх трюк з жилетами спрацював і цього разу.

"Найкращим щодо надійності охорони виявився автобус, на якому проводяться оглядові тури по Мельбурну. Його водій просто не спустив нас",
– підсумував журналіст.

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Теги: Курйози Австралія LifeStyle
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