Як безпілотник США "сканує" зону АТО: карта

Переважно військові безпілотники виконують свої місії без використання цивільних радіоідентифікаторів, однак з жовтня 2016 року, вилітаючи на завдання над Україною, розвідники RQ-4A Global Hawk вмикають транспондер, завдяки чому стають видимим на таких ресурсах, як Flightradar24.

Про це пишуть "Тексти".

Перебування розвідувального апарату RQ-4A Global Hawk в повітряному просторі України передбачене партнерською програмою Україна – НАТО.

Видання зазначає, що відмінність найсвіжішого на сьогодні польоту, що відбувся 20 липня, від більшості попередніх – в часі перебування і більш широкому колі виконуваних завдань. Зокрема, Hawk пролетів поблизу узбережжя Криму і подивився на Сочі.

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Базується Hawk на авіабазі Сігонелла на Сицилії (Італія). Дані, отримані в ході польотів, надходять в штаби військ НАТО і служать для вироблення рішень, спрямованих на протидію російській загрозі.