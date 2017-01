Як би звучали відомі хіти, якби їх написали у 80-х

В мережі стають все більш популярні ремікси на відомі хіти, які стилізовані під 80-і роки.

До прикладу, користувач під ніком Saint-Laurent переробив кліп Ріанни та Кальвіна Харріса на пісню "This Is What You Came For".

Він не тільки змінив пісню, але і переробив відеоряд. Тепер кліп виглядає так, ніби його дійсно зняли років 40 назад.

Інший юзер Tronicbox також на своєму каналі публікує ремікси на відомі хіти. Однак він перероблює лише музику.