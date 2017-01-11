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Як би звучали відомі хіти, якби їх написали у 80-х

20:40, сьогодні 237 Читать новость на русском
Кадр з відео
Кадр з відео

В мережі стають все більш популярні ремікси на відомі хіти, які стилізовані під 80-і роки.

До прикладу, користувач під ніком Saint-Laurent переробив кліп Ріанни та Кальвіна Харріса на пісню "This Is What You Came For".

Він не тільки змінив пісню, але і переробив відеоряд. Тепер кліп виглядає так, ніби його дійсно зняли років 40 назад.

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Інший юзер Tronicbox також на своєму каналі публікує ремікси на відомі хіти. Однак він перероблює лише музику.

Теги: Курйози YouTube LifeStyle Музика Інтернет
Джерело: 24 Канал
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