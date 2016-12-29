Як бідний податківець вдало одружився на безробітній мільйонерці: розслідування

Начальник Головного управління ДФС у Харківській області Микола Рибаков має лише скромну зарплатню податків, а от його дружина – півтора мільйона доларів в банку та ще 100 тисяч доларів готівкою.

Микола Рибаков в е-декларації вказав лише єдину річ, яка йому налужить, – причеп від автомобіля. А статки своєї дружити податківець так і не зміг пояснити.

Так вже склалося, що бідним українським чиновникам дуже щастить із багатими родичами. Рибаков – не виняток. В декларації він вказав три земельні ділянки, приміщення на 150 квадратних метри, квартиру та будиночок на 430 квадратів на узбережжі Чорного моря. Звісно, це все заслуга і власність дружини.

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Їздить подружжя на двох Lexus, загальна вартість яких – більше мільйона гривень.

Рибаков пояснив, що свої статки дружина заробила тому, що вона дуже вдалий ріелтор. Проте жодної згадки про такого ріелтора чи підприємця журналісти в мережі не знайшли.

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