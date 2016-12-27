Як білоруси продають своїх равликів у 3,5 разів дорожче, аніж українці

За останніх три роки Україна наростила обсяги експорту равликів, збільшивши цей показник у 116 разів. Однак білоруси значно обходять українців у питанні ціни на свій продукт. А кінцевий отримувач товару платить у 6,5 разів більше, аніж ми продаємо.

Як йдеться у звіті Українського клубу аграрного бізнесу, ще у 2013 році Україна експортувала лише три тонни молюсків. Однак цей показник за перших 10 місяців поточного року вже встановив 347 тонн.

Для порівняння за 10 місяців цього року за кордон було поставлено лише 51 тонна українського сала, а баранини – 9 тонн.

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Однак українських молюсків купують наразі лише дві країни – Румунія та Литва. Вітчизняні равлики завозяться як сировина, яка в середньому коштує у 5 разів дешевше за готовий продукт. Середня ціна кілограма продукції становить 1 дол/кг. А вже з цих країн равлики відправляються на експорт, але вже за ціною в середньому 6,5 дол/кг із Румунії та 5,5 дол/кг з Литви. Кінцевими країнами споживачами наших молюсків в основному є Франція, Угорщина, Італія та Польща.

В той же час наші сусіди з Білорусі, навпаки, переважним чином більшість вирощених молюсків відправляють відразу до кінцевого споживача Франції, Угорщини та Чехії, і лише невелику часку експортують до Литви та Румунії. Середня ціна за 1 кг білоруського експортного равлика складає 3,5 доларів.

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