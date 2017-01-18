Як бійці на передовій отримали нагороди від волонтерів
21:40, сьогодні 101 Читать новость на русском
Вони пройшли Ізваринський котел, захищали Донецький аеропорт. 72 окрема механізована бригада святкує 75-річчя.
І хоч офіційні урочистості відбулися кілька днів тому, сьогодні солдат знову нагородили. Відзнаки від себе вручили волонтери. Та для бійців це – неважливо.
Я воюю тут не за нагороди. Я воюю за свою державу,
– переконує військовослужбовець 72-ї ОМБр "Ден".
"Відзначається людина, яка прийшла сюда свідомо, перш за все. Яка прийшла навіть не за нагороди. Просто людина знає, що в неї за спиною сім'я, діти, батьки", – розповів військовослужбовець 72-ї ОМБр Олександр.
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Джерело: 24 Канал
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