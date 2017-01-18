Як бійці на передовій отримали нагороди від волонтерів

Вони пройшли Ізваринський котел, захищали Донецький аеропорт. 72 окрема механізована бригада святкує 75-річчя.

І хоч офіційні урочистості відбулися кілька днів тому, сьогодні солдат знову нагородили. Відзнаки від себе вручили волонтери. Та для бійців це – неважливо.

Я воюю тут не за нагороди. Я воюю за свою державу,

– переконує військовослужбовець 72-ї ОМБр "Ден".

"Відзначається людина, яка прийшла сюда свідомо, перш за все. Яка прийшла навіть не за нагороди. Просто людина знає, що в неї за спиною сім'я, діти, батьки", – розповів військовослужбовець 72-ї ОМБр Олександр.

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