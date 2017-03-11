Як блокада вдарила по бойовиках – експерт назвав конкретні суми

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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

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15:41, сьогодні 1
Терористи Захарченко і Плотницький
Терористи Захарченко і Плотницький / people.in.ua

Торгівля вугіллям з Києвом була основним джерелом грошових для терористичних "ДНР" і "ЛНР". Таким чином, лише за останній рік видобуток вугілля на окупованих територіях збільшилася в середньому на 50%.

Про це повідомив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Зокрема, видобуток вугілля марки А і Т на окупованих територіях збільшилося на 49% - до 913,1 тисяч тонн. ДТЕК Ровенькиантрацит збільшив видобуток на 59% - до 348,6 тис тонн антрациту, а ДТЕК Свердловантрацит - на 36,7%, до 260 тисяч тонн.

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За його словами, вартість видобутку вугілля на окупованих територіях коливається в розмірі 500-600 гривень за тонну, тоді як Україна купує те ж вугілля по 1730 гривень.

Так звані "республіки" стягують, як податки, 320-350 рублів з кожної тонни вугільної продукції.

Окрім поставок вугілля, додає Снєгирьов, йде потік контрабанди (тютюну, горілки, ліків тощо), які виробляють на окупованих територіях.

Так, наприклад, Луганський лікеро-горілчаний завод "Луга-Нова", у порівнянні з 2014 роком, збільшив виробництво у шість разів. Нині завод виробляє 1 мільйона пляшок алкоголю, а в довоєнний період випускало до 200 тисяч пляшок.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Блокада
Джерело: 24 Канал
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