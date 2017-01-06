Як борються із негодою в Україні та коли очікувати потепління

Україну замітає снігом. Через негоду перекрили дороги на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині. Рух транспорту обмежили також на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Черкащині.

Надпотужний холодний циклон прийшов в Україну з Чорного моря. Найбільше від нього страждає Одеса. В місті оголосили штормове попередження та попросили жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби. Також влада закрила Одеський аеропорт та міський автовокзал. Через погану видимість на дорогах утворилися затори. Втім, міський транспорт курсує, а комунальники працюють цілодобово. На дорогах області обмежили рух вантажівок.

До схожих заходів вдалися на Херсонщині, Миколаївщині, Черкащині, в Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Оперативні штаби областей переведені на посилений режим роботи. Здійснюється моніторниг роботи систем життєзабезпечення. Уведено обмеження руху вантажного транспорту на автошляхах Миколаївської, Одеської, Херсонської областей,

– повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін.

За даними синоптиків, в найближчі кілька днів погода в Україні тільки погіршуватиметься. Циклон відступить лише 9 січня. А до того на українців чекають снігопади та 20 градусів морозу. Найхолодніше буде мешканцям Прикарпаття: температура повітря повітря знизиться до мінус 25.

Водночас у Карпатах уже сходять лавини. В снігові пастку потрапило шість автомобілів, в яких перебувало 11 осіб. Загалом негода в Україні стала причиною більше 100 аварій.

Формуваннями ДСНС евакуйовано з обочин та кюветів більше 140 автомобілів, в яких перебувало понад 190 осіб,

– зазначив Чечоткін.

Зі снігопадами на дорогах борються близько двох тисяч осіб та майже тисяча одиниць техніки. Проте в ДСНС повідомили, якщо так піде далі, палива вистачить лише на тиждень.

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До слова, аномальний холод вже забрав життя чотирьох українців. Ще 51 людина отримала обмороження. Більшість постраждалих – із західної України.