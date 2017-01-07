Як буде виглядати оновлений Windows 10: оприлюднили фото

Компанія Microsoft працює над оновленням елементів користувацького інтерфейсу в операційній системі Windows 10, яка отримала назву Project Neon.

Як повідомляє The Verge, у мережі з’явилися скріншоти оновленого Windows 10.

Відтак можна стверджувати, що в ОС буде більше анімації та ефектів розмитості, які є подібними до тих, що використовувалися в Windows Vista і Windows 7.

Крім того, Project Neon включатиме в себе інструмент під назвою Acrylic, який дозволить більш детально налаштувати зовнішній вигляд універсальних програм.

Також зазначається, що робитиметься стався і на 3D та HoloLens.

Як пише ресурс, оновлення стане швидше незначним доповненням до Windows 10, ніж її "капітальним ремонтом".

Відомо, що додаток Project Neon вийде в цьому році, а його деталі Microsoft повідомить в травні.

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