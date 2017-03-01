Як часто потрібно прибирати вдома: пізнавальна інфографіка

Експерти визначили, як часто потрібно прибирати вдома, аби техніка та меблі прослужили якнайдовше.

Прибирання – це не лише помити підлогу чи, наприклад, пропилососити килими. Є ще дуже багато дрібних речей, які зайняті люди часом просто попускають.

Однак, як часто потрібно мити духовку чи витирати лампочки: на це питання вирішили відповісти спеціалісти з Інституту хорошого ведення господарства та навіть склали список. Усю хатню роботу вони розділили на кілька груп, залежно від регулярності.

До прикладу, мити посуд чи унітаз варто щодня, а мити віконні рами достатньо раз у рік. Детальніше в нашій інфографіці.

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