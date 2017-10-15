Як часто потрібно розчісувати волосся: поради дерматолога

Мода на розчісування як б'юті-ритуал зникла. Якщо раніше зображення дівчини з гребенем в руках перед дзеркалом було символом жіночності, то вже сьогодні це скоріше "ретро". До того ж, повільне і довге розчісування волосся може бути не таким вже й корисним.

Дерматолог Кузьма Хобзей впевнений, що сьогодні є безліч технологічних продуктів для волосся (бальзами, маски, засоби для укладання, фени, хай-тек гребінці тощо), які полегшують догляд і дозволяють досягти відмінних результатів набагато меншими зусиллями, аніж щоденне вичісування волосся.

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А деякі стилісти взагалі радять не розчісуватися – кажуть, що це позбавляє пасма текстурності. Багато хто вважає, що від розчісування волосся можуть випадати. Але дерматолог пояснює, що волосся випадає не від самого процесу розчісування.

"Частина волосся щодня закінчує свій життєвий цикл і потім випадає, щоб дати дорогу молодим волоссю, які прийдуть на їх місце. Це закон життя, і цього боятися не потрібно. Активне розчісування допомагає вичесати волосся, які вже ось-ось випадуть, щоб запобігти їх випадання протягом дня", – пояснює він.

Але з іншого боку, занадто сильний натяг волосся, які активно ростуть і не збираються найближчим часом випадати, може прискорити завершення їх фази зростання і посилити випадання волосся в майбутньому.

"Нормативів" за кількістю помахів гребінцем немає і бути не може, так як і волосся, і гребінці у всіх різні. Якщо волосся коротке, а зачіска тримає форму після фена, то, ймовірно, від розчісування можна відмовитися.

Якщо волосся тонке і сильно плутаються, то оптимально нанести бальзам або маску після миття. Крім того, бажано ще на етапі змивання бальзаму і витирання волосся намагатися їх не заплутувати: не спінювати шампунь надто енергійними рухами, не терти волосся рушником тощо. Краще поводитися з волоссям як з кашеміром: його нікому не прийде в голову занадто активно прати або викручувати.