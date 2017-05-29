Як часто потрібно змінювати постільну білизну: вчені розповіли

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На нашому ліжку може накопичуватись дуже багато мікробів, тож змінювати постільну білизну потрібно регулярно.
Американські вчені впевнені, що прати наволочки та простирадла варто хоча б раз на тиждень. Окрім того регулярно здавати в хімчистку ковдри, матраци та подушки.
Якщо такими правилами нехтувати, то в ліжку можуть розмножуватись різні грибки та мікроби.
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За даними вчених, в подушці, яку не чистили понад півтора роки, можуть жити від чотирьох до шістнадцяти видів грибка. В подушках із синтетичним наповненням розмноження мікробів відбувається набагато швидше, ніж із натуральним.
До того ж в ліжку можуть завестись пилові кліщі, які в окремих випадках можуть сприяти розвитку астми та легеневого фіброзу.