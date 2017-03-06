08:10
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 23:00:
Випуск новин
00:07, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як чатували за Насіровим: фото з мережі

07:05, сьогодні 1400 Читать новость на русском

Активісти та низка народних депутів ніч на 6 березня провела поблизу Солом'янського суду, де чатували за відстороненим головою ДФС Романом Насіровим.

Станом на 6 ранку 6 березня під стінами суду залишалися кілька десятків активістів. Вони сподіваються, що кияни почнуть прокидатися і з часом кількість чатувальників зібльшиться.

Поблизу кабінету, де ніч провів Насіров, станом на 7 ранку чатував нардеп Юрій Дерев'янко. Він змінив свого колегу Мустафу Найєма. Також з нардепів вночі з активістами були Єгор Соболєв та Сергій Лещенко.

Читайте також: Захисники Насірова: Він до ранку буде в залі суду

Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.

Біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.

Теги: Затримання Насірова Роман Насіров Україна Фотоновини
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
сьогодні, 07:40 Руські приречені, або Чому нас голими руками не взяти
Дід Панас 642
Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
5 березня, 23:22 Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
Юрий Касьянов 2992
Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі: головне за тиждень
5 березня, 22:02 Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі: головне за тиждень
Наталія Косякова 598
Головні новини 5 березня: продовження невдалого суду над Насіровим, тривожні новини з Авдіївки
5 березня, 21:01 Головні новини 5 березня: продовження невдалого суду над Насіровим, тривожні новини з Авдіївки
977
Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
5 березня, 20:01 Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
1609
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
Порошенкові не обов’язково їхати на зустріч "Нормандської четвірки", – політолог
 11 жовтня 2016 , 18:40
Суд над Насіровим може відбутися в іншому місці
сьогодні , 07:54
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук