Як чатували за Насіровим: фото з мережі

Активісти та низка народних депутів ніч на 6 березня провела поблизу Солом'янського суду, де чатували за відстороненим головою ДФС Романом Насіровим.

Станом на 6 ранку 6 березня під стінами суду залишалися кілька десятків активістів. Вони сподіваються, що кияни почнуть прокидатися і з часом кількість чатувальників зібльшиться.

Поблизу кабінету, де ніч провів Насіров, станом на 7 ранку чатував нардеп Юрій Дерев'янко. Він змінив свого колегу Мустафу Найєма. Також з нардепів вночі з активістами були Єгор Соболєв та Сергій Лещенко.

Читайте також: Захисники Насірова: Він до ранку буде в залі суду

Нагадаємо, 5 березня суддя Солом'янського райсуду Києва Олександр Бобровник оголосив перерву. 6 березня буде визначена дата продовження суду щодо обрання запобіжного заходу Насірову.



Біля Солом'янського районного суду Києва зібралось чимало активістів, аби заблокувати будівлю і не дати підозрюваному голові ДФС Роману Насірову покинути залу суду.