Як черкаській водії демонстрували свою майстерність на засніжених дорогах

У Черкасах водії підкорювали засніжені дороги. Екстремали на власних авто подолали майже кілометр звивистої траси. Водії змагалися не лише на швидкість, а й намагалися не потонути у снігу.

У екстремальному старті взяли участь з півсотні черкаських водіїв. Місили колесами сніг іномарки й вітчизняні машини. Родзинкою програми стали заїзди організаторів турніру на червоних запорожцях.

700 метрову трасу облаштували на території черкаського аеропорту. Дистанція нескладна, але насичена поворотами, кажуть водії. Тих, хто не впорався із кермуванням зі сніжного полону рятували гуртом.

Тут можна виплеснути ввесь той адреналін, який згодом не треба буде використовувати в місті. Людина після цього вже не захоче на світлофорах «стартувати». Всі емоції можна відчути тут,

– розповів організатор автозмагань Андрій Яроменко.

По завершенню змагань найшвидші учасники отримали подарунки. Організатори пообіцяли найближчим часом знову влаштувати схожий турнір, щоб черкаські водії вчились вправно їздити за будь-якої погоди.

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