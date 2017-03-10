Як чинний хокейний чемпіон "Донбас" стартував у плей-оф в матчі проти "Кривбасу"

Чемпіон не планує прощатися із титулом. Чинний володар золотих нагород чемпіонату України з хокею "Донбас", із перемоги розпочав півфінальну серію проти "Кривбаса".

Долю дебютної дуелі із криворіжцями у плей-оф донеччани вирішили у другому її періоді. Впродовж двадцятихвилинки господарі встигли відзначитися чотири рази. Забивали Благой, Шафаренко, Нікіфоров та Побєдоносцев. Тож 1:0 за "Донбасом" у серії до чотирьох перемог. У іншому півфіналі переможець регулярного чемпіонату "Кременчук" теж з рахунком 1:0 веде у протистоянні із київськими "Дженералс". Читайте також: Бокс на льоду: американський хокеїст добряче втер носа росіянину

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