Як читання книг впливає на людину: цікаве дослідження

Британські вчені з Ліверпульсьского університету з'ясували, як впливає читання на різні групи людей, які страждають від хронічного болю.

Виявилось, що читання допомагає зменшити страждання від хронічного болю. До того ж, книга допомагає на якийсь час забути про недугу. Результати дослідження були опубліковані у науковому видання BMJ Journal for Medical Humanities.

Вчені розділили добровольців, які страждають від хронічного болю, на дві групи. Перша група людей зустрічалась щотижня на спільних читаннях. Вони читали вголос різноманітну літературу.

Друга група проходила когнітивну психотерапію. Її часто використовують при лікуванні депресії та тривожного розладу.

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Виявилось, що спільні читання стимулюють мозок відправляти сигнали до інших частин організму, які "вільні від болю".

Окрім того, читання книг у зрілому віці може продовжити життя на кілька років. Однак вчені заначили, що це стосується лише книг, а не журналів чи газет.