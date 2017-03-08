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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Як читання книг впливає на людину: цікаве дослідження

10:52, сьогодні 406 Читать новость на русском
Користь від читання
Користь від читання / increasyourknowledge.blogspot.com

Британські вчені з Ліверпульсьского університету з'ясували, як впливає читання на різні групи людей, які страждають від хронічного болю.

Виявилось, що читання допомагає зменшити страждання від хронічного болю. До того ж, книга допомагає на якийсь час забути про недугу. Результати дослідження були опубліковані у науковому видання BMJ Journal for Medical Humanities.

Вчені розділили добровольців, які страждають від хронічного болю, на дві групи. Перша група людей зустрічалась щотижня на спільних читаннях. Вони читали вголос різноманітну літературу.

via GIPHY

Друга група проходила когнітивну психотерапію. Її часто використовують при лікуванні депресії та тривожного розладу.

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Виявилось, що спільні читання стимулюють мозок відправляти сигнали до інших частин організму, які "вільні від болю".

Окрім того, читання книг у зрілому віці може продовжити життя на кілька років. Однак вчені заначили, що це стосується лише книг, а не журналів чи газет.

Теги: Здорове життя LifeStyle наука
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