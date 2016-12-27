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Як чотирилапі реагують на теплі слова від господара

17:40, сьогодні 12915 Читать новость на русском
Собака до і після фрази
Собака до і після фрази "Good boy" / reddit.com

Користувач форуму Reddit JavaReallySucks опублікував фото свого собаки до і після того, як він сказав своєму домашньому улюбленцю фразу "хороший хлопчик".

Собака від почутого буквально розпливлася в посмішці.

Інші ж користувачі форуму також не залишилися байдужими до такого експерименту і вирішили й собі перевірити реакцію своїх чотирилапих.

Пізніше до флешмобу долучилися й ті, у кого серед домашніх улюбленців не тільки собаки.

Тоді виявилося, що котам не дуже подобається фраза "хороший хлопчик".

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Теги: LifeStyle Курйози світ тварин
Джерело: 24 Канал
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