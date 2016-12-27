Як чотирилапі реагують на теплі слова від господара

Користувач форуму Reddit JavaReallySucks опублікував фото свого собаки до і після того, як він сказав своєму домашньому улюбленцю фразу "хороший хлопчик".
Собака від почутого буквально розпливлася в посмішці.
Інші ж користувачі форуму також не залишилися байдужими до такого експерименту і вирішили й собі перевірити реакцію своїх чотирилапих.
Пізніше до флешмобу долучилися й ті, у кого серед домашніх улюбленців не тільки собаки.
Тоді виявилося, що котам не дуже подобається фраза "хороший хлопчик".
Читайте також: Як захистити ялинку від домашніх улюбленців: кумедні фото
Коментарі