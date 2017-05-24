Як депутати голосують за закони Порошенка: інфографіка

За три роки свого президентства Петро Порошенка став одним із найактивніших законотворців, який отримав чималу підтримку від народних депутатів.

Про це йдеться у дослідженні Комітету виборців України "Три роки президентства Петра Порошенка: які закони блокує та які підтримує Президент".

За час роботи Верховної Ради VIII скликання Президент України Петро Порошенко подав на розгляд парламенту 111 проектів законів. Із них стали законами 93 або 84%.

Законопроекти Президента частіше стають законами, ніж проекти Кабінету Міністрів України чи народних депутатів. Для порівняння: частка прийнятих законів уряду Володимира Гройсмана складає 23% (71 від 307 поданих), народних депутатів – 7% (326 від 4 476). Таким чином, Президент залишається найпродуктивнішим законотворцем.

Найчастіше депутати підтримували законодавчі ініціативи Президента в питаннях безпеки та оборони. Так, Верховна Рада прийняла 14 відповідних законів Президента. Також було прийнято 50 законів Президента щодо ратифікації міждержавних та міжнародних угод.

Якщо не брати до уваги закони, що стосуються ратифікації угод, то частка прийнятих президентських законів складає 74%.

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"Народний фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч" найбільше підтримують законопроекти Президента. У середньому законопроекти Президента підтримували 85% депутатів фракції НФ, 79% – БПП, 74% – "Самопомочі". Також "за" голосували 66% депутатів фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" та 53% – ВО "Батьківщини".

Депутати групи "Воля Народу", як правило, давали 48% голосів "за", "Відродження" – 32%. "За" голосували 37% позафракційних депутатів.

Не підтримували законопроекти Президента депутати "Опозиційного блоку". "За" голосували в середньому 8% депутатів фракції. Депутати "Опоблоку" не дали жодного голосу за 29 президентських законів.

Загалом за 2,5 роки Верховна Рада прийняла 93 закони, подані Президентом.

При цьому кожен другий законопроект Президента розглядався в Раді позачергово: 55 із 111 проектів законів були подані Президентом як невідкладні.

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