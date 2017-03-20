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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Як депутати у Раді відреагували на рішення щодо мільярдного кредиту МВФ

21:47, сьогодні 501 Читать новость на русском

Депутатів у Верховній Раді зацікавило питання, чому Міжнародний валютний фонд вирішив перенести розгляд питання про надання Україні чергового траншу кредиту. Однак дійти згоди у питаннях хто винуватий та що робити вони так і не змогли.

Україна залишилась без обіцяних грошей через блокаду. Мовляв, кредиторам не залишалось нічого іншого, як поступити аналогічно: заблокувати надходження грошей. Бо хочуть розібратись – які економічні наслідки. Тим більше, переконана заступник голови фракції БПП Ірина Луценко, що держава блокаду оголосила вимушено.

РНБО оголосила блокаду на державному рівні після захоплення підприємств, які добували вугілля. Платити бойовикам категорично суперечить нашим інтересам. Але хочу наголосити, що політичну відповідальність за наслідки блокади мають нести її організатори", – заявила Ірина Луценко.

Якби держава сама ще на початку війни оголосила блокаду сепаратистам, то не довелось би тепер по світу ходити з простягнутою рукою. І війна давно б закінчилась, впевнені у "Самопомочі".

Протягом цих трьох років українська економіка підживлювала економіку окупованих територій і сприяла війні. Більше того протягом 3-х років окуповані території послаблювали економіку України послаблювали її найважливіших галузях. Сьогодні держава поставила на цьому крапку,
– зазначив лідер фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Читайте також: Березюк: Ненадходження траншу від МВФ пов’язане із спробою олігархії знищити НАБУ

МВФ передумала нам давати мільярд не через блокаду, впевнена і Юлія Тимошенко. Та й гроші ці дають не за красиві очі, запевняє вона. Уряд втягує нас в кабалу.

Нинішній меморандум з МВФ аналогічний тому, який підписала за свого прем'єрства сама Тимошенко, переконує її колишній соратник Олег Ляшко. І хоч йому, судячи із реплік, добре відомий зміст Меморандуму, той хоче, аби його оприлюднили для всіх.

А от 600 мільйонів євро від ЄС – уже в дорозі. Брюссельських кредиторів блокада з ОРДЛО не налякала, відстрочка траншу від МВФ теж не змінила їхньої думки.

Читайте також: Стоп-кран від МВФ: причини і наслідки призупинення надання кредиту Україні

Автор: Олександра Ревуцька
Теги: Україна Політика Транш МВФ МВФ Верховна Рада Олег Березюк Ірина Луценко Олег Ляшко Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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