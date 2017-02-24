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Як до Верховного Суду намагаються потрапити безграмотні та хабарники: розслідування

Наші гроші 18:36, сьогодні 133 Читать новость на русском

У програмі журналістських розслідувань "Наші гроші" – в Україні триває відбір суддів до Верховного Суду і часто серед них трапляються абсолютно непридатні до цього кандидати.

Як вдалося з'ясувати журналістам програми "Схеми", аж 2 нинішніх суддів Верховного Суду не склали тести на знання права. Вони не спромоглися набрати навіть мінімальної кількості балів, проте саме вони зараз, цілком можливо, і впливають на роботу, рішення та діяльність інших суддів.

Ще 4 кандидатів завалились ще до початку самого тестування: їм не вдалося просто переписати свій індивідуальний код у бланк відповідей.

Читйате також: Як суддя-безхатченко отримав квартиру: журналісти викрили цинічну схему

Фігурою сьогоднішньої програми буде суддя Верховного Суду України Людмила Охрімчук, яка приватизувала житло від міста, маючи заміський будинок, а також купу нерухомості на родичах. І жодних згадок про ці статки в декларації, звісно ж, немає.

Детальніше про оборудки судді Людмили Охрімчук дивіться у сюжеті програми "Схеми".

Гість програми:

Юрист Центру протидії корупції Олександр Литвин.

Теги: Верховний суд України Судді Корупція Розслідування Наші гроші
Джерело: 24 Канал
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