Як Донецьк відправляє на той світ терориста "Гіві": з'явилися перші фото

Уранці 10 лютого у Донецьку так звана "Донецька народна республіка" організувала прощання та похорони лідера злочинного угруповання "Сомалі" Михайла Толстих, більш відомого як "Гіві".

Як пишуть "Новини Донбасу", траурна процесія розпочалася о 9 годині, а труну з його тілом розмістили у холі Донецького обласного театру опери та балету.

Попрощатися з терористом зібралися сотні людей, серед яких був і вождь псевдореспубліки Олександр Захарченко.

До слова, дорожній рух у центрі Донецька перекрито, а на вулицях в центрі міста чергують співробітники так званої "поліції "ДНР".

Толстих планують поховати на цвинтарі поруч з убитим командиром незаконного збройного формування "Спарта" Арсеном Павловим на прізвисько "Моторола").

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Нагадаємо, уранці 8 лютого з'явилася інформація, що внаслідок теракту загинув бойовик Михайло Толстих, більш відомий як "Гіві". Інформацію про смерть терориста підтвердила поліція Донеччини.



За попередніми результатами "розслідування", загибель "Гіві" відбулася в результаті атаки з вогнемета "Джміль". Згодом російські ЗМІ заявили, що організатором і виконавцем вбивства терориста "Гіві" виявилися його ж підопічні.