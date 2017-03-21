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Як допитували Онищенка: деталі від Холодницького

23:40, сьогодні 19 Читать новость на русском
Олександр Онищенко
Олександр Онищенко / Апостроф

Екс-нардеп Олександр Онищенко під час скайп-допиту уникав відповідей на конкретні запитання прокурорів.

Про це розповів очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє ZIK.

За словами Холодницького, коли прокурор ставив конкретні запитання, на кшталт, кому платили, коли, якими коштами – готівкою чи переказами, а якщо переказами, то через який банк, то Онищенко відповідав здалеку.

На це Онищенко відповідав: "Не пригадаю, не знаю, потім". І такі шаблонні відповіді – на усі питання. То, вибачте, ти говориш загальні фрази, а коли переходимо до конкретного, то "я не пам'ятаю, я не знав",
– додав Холодницький.

Читайте також: Насіров – ключ до справи Онищенка, – експерт

Теги: Назар Холодницький САП Олександр Онищенко Україна
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