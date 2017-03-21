Як довго протримається весняне тепло в Україні: прогноз синоптиків

22 березня в Україні температура підніметься до +15-18 градусів. Проте на вихідних знову суттєво похолодає.

Про це на своїй сторінці в Facebook сповістила синоптик Наталія Діденко.

Синоптик наголошує, що ніч на 22 березня нарешті стане теплішою. Температура вдень підніметься до +15, а на Закарпатті до +18. Проте місцями можливі дощі, зокрема, у Волинській, Рівненській та Львівській областях.

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23 березня збережеться тепла погода. Проте в північних областях можливий дощ. Також погода збережеться і 24 березня.

Проте, якби не було сонячно в наступні дні, на вихідних в України похолодає усюди.