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Як джинси стали символом бунтарства та справжнім культом в СРСР

Згадати все 09:15, сьогодні 236 Читать новость на русском
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Не одяг, а цілий культ – чому одяг ковбоїв-золотошукачів став символом протесту в СРСР, а згодом найбільш жаданим предметом гардеробу кількох поколінь.

За вдягнуті джинси громадяни СРСР платили шалені гроші, ризикуючи навіть бути виключеними з університету. Відомо, що їх терли цеглою і навіть варили.

Попередниками джинсів були штани з цупкої тканини. Вони були популярні серед робітників різних професій. Матеріал виготовляли у французькому місті Нім та італійському Генуя, мовою оригіналу "Дженуа" звідти і назва "Джинси". Щоправда, ця назва закріпилася лише в середині 20-го століття.

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Можливо, джинси залишилися робочою уніформою, якби не підприємець Леві Страус.

Як розвивалася індустрія джинсів в США та Європі, а також як джинси потрапили в СРСР і перетворились у цілий культ – дивіться у випуску.

Теги: Згадати все СРСР Історія
Джерело: 24 Канал
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