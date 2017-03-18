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Як Джордж Клуні. Безхатька перетворили на красеня з обкладинки

07:30, сьогодні 962 Читать новость на русском
Оновлений безхатько
Оновлений безхатько / thesun.co.uk

В Іспанії стилісти перетворили звичайнісінького безхатька на справжнього метросексуала. Хосе Антоніо прожив на вулиці 25 років, та після салону краси змінився до невпізнання.

Про це пише видання The Sun.

Після зміни іміджу Хосе Антоніо почали називати місцевим Джорджем Клуні.

Як пише видання, коли чоловік глянув на себе у дзеркало, він розчулився і навіть заплакав.

"Це не просто зміна зовнішнього вигляду. Це зміна мого життя", – сказав Антоніо.

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Теги: LifeStyle
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