Як ефективно подолати післяноворічну депресію

Лінь, хандра, працювати не хочеться – якщо натрапили на такі симптоми, то це післясвяткова депресія. Та виходити з такого стану необхідно, інакше роботи можна позбутись і настрій від цього не покращиться.

Перше і основне, від чого не втечеш – це власний темперамент. Якщо ви холерик, то за роботу візьметесь з завзяттям. Сангвінік у перші ж дні працюватиме спокійно та врівноважено.

Важко доведеться флегматикам та меланхолікам. Вони поспішати не люблять і середовище, для них має бути більш-менш сприятливе.

Зайва вага після свят – ще один привід депресувати. І тут зазвичай на думку спадає кефірна дієта. Однак цей корисний напій, попереджають медики, не має бути знежиреним. Бо потім доведеться лікувати печінку. Ще один хороший метод скинути зайві кілограми – їсти борщ.

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І загальна порада для всіх – спробувати знайти позитив у своїй праці. Якщо це не вдається, кажуть психологи, тоді можливо варто подумати про зміну роботи, а то й про перекваліфікацію.