Як фото в соцмережах впливають на самооцінку, – висновки експертів

Дослідники з'ясували, як фотографії моделей та друзів впливають на самооцінку та гідність жінки.

Про це пише The Guardian.

Як зазначають експерти, жінки більш схильні порівнювати себе з подругами, аніж із жінками, яких бачать у рекламі, по телевізору тощо. І коли це відбувається у соцмережах, то порівняння ранить людину набагато більше.

Якщо люди розуміють, що світлини моделей та актрис можуть бути відфотошопленими, то це не так б'є по самооцінці, як фотографії друзів у соцмережах. Побачивши чиєсь гарне фото в Facebook та Instagram, здебільшого жінки частіше сідають на дієту або починають займатися спортом.

Селебріті можуть здаватися більш далекими, а їхня зовнішність – менш досяжною порівняно з зовнішністю людей, із якими ви працюєте чи яких регулярно бачите,

– зазначає керівник дослідження Жасмін Фердоулі з Центру емоційного здоров'я при сіднейському Університеті Маккоурі.

Проблема впливу "ідеальних" фотографій існує впродовж десятиліть, але дедалі більше тривоги в спеціалістів нині викликають соцмедіа. Варто враховувати й те, що й там далеко не всі фото - правдиві.

Також, приблизно 70% жінок 18-35 років регулярно "покращують" власні фото, перш ніж їх запостити. Те ж саме робить половина чоловіків цієї вікової групи. Про це повідомила американська організація Renfrew Center Foundation, що спеціалізується на боротьбі з розладами харчової поведінки.

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