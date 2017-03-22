Як ФСБ допомагала в анексії Криму: розповідь екс-нардепа

ФСБ розпочала підготовку анексії Криму ще в 2005 році – одразу після Помаранчевої революції.

Зокрема, так стверджує колишній народний депутат України від КПУ Леонід Грач у коментарі ресурсу "Медуза".

Звичайно, ще до 2014 року Росія брала участь у кримському політичному житті. Без Москви ми б не виграли Донузлав (в 2008 році проросійські активісти на чолі з Грачем захопили військову техніку НАТО, що прибула до Криму для військових навчань "Сі Бриз", – "24"). Там ми, по суті, заарештували висадку американсько-українського десанту та поставили йому умову – піти. Звичайно, ми не були б такими потужними поодинці,

– зауважив політик.

Як він зазначив, допомагав їм у цьому Микола Патрушев, який сьогодні є секретарем Ради безпеки, а у 2008 році займав посаду директора ФСБ.

Щоправда, колишній український депутат не став повідомляти подробиць роботи Патрушева.

"Зустрічалися з ним у Москві, а також з його представниками на Кубані", – додав комуніст.

Крім того, Грач зазначив, що така підтримка почалася в 2005 одразу після Помаранчевої революції.

"Він зрозумів першим, а решта в ігри грали. Хочу вам сказати, якби він тоді не підтримав мої проросійські настрої, які я відкрито сповідував у ролі народного депутата України, то в Криму би зараз стояв американський флот", – наголосив екс-парламентар.

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