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Як годинник Omega об'єднав президента Кеннеді, Джеймса Бонда та олімпійського чемпіона

MStyle 07:55, сьогодні 8 Читать новость на русском

Популярність бренду пояснюється оригінальним дизайном та високим рівнем точності. Цій торговій марці довіряє багато знаменитостей, серед яких багаторазовий олімпійський чемпіон плавець Майкл Фелпс, актори Джордж Клуні та один з виконавців ролі супершпигуна Джеймса Бонда Пірс Броснан.

Годинники популярного бренду занесені в Книгу рекордів. У 1936 році механізм проходив випробування в обсерваторії Теддісон. Експерти оцінили його в 97 балів з можливих 100. Сьогодні цей рекорд не вдалося побити жодному виробникові.

Аксесуари від Omega настільки надійні, що працюють навіть на просторах космосу. 20 липня 1969 року годинник Omega Speedmaster прикрашав зап'ястя космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. У 1970 році компанії Omega вручили премію Snoopy Award за високу точність хронографа Omega Speedmaster, що дозволив екіпажу "Аполлона-13" повернутися на Землю.

Деякі моделі, випущені компанією Omega, тестували на дні океану. Того ж 1970 року вперше у світі на той час компанією випущено надміцний, водонепроникний годинник, використаний знаменитим капітаном Жаком-Івом Кусто на глибині 500 метрів. Потім створювали годинники, які використовували на підводних човнах.

А з 1995 року бренд Omega став асоціюватися з кінострічками про вже згадуваного Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник Omega Seamaster Quartz Professional у картині "Золоте око", в наступних фільмах на руці агента 007 – годинник Omega Seamaster Professional хронометр.

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35 президент США Джон Кеннеді в день своєї інавгурації, в 1961 році, надів саме швейцарський годинник Omega OT 3980, який подарував йому незадовго до знакової події близький друг Грант Стокдейл.

На зворотному боці корпусу викарбувано відповідний напис: "Президентові Сполучених Штатів Джону Фітцджеральду Кеннеді від його друга Гранта". Зараз цей цінний експонат зберігається в музеї компанії Omega, який придбав годинник Кеннеді у 2005 році на аукціоні за 420 тисяч доларів.

Виробляють аксесуари Omega тільки з якісних і цінних матеріалів – золота, високотехнологічної сталі, платини. Для декору застосовують дорогоцінні й напівкоштовні камені.

Циферблат годинників Omega захищений найміцнішим матеріалом – сапфіровим склом. Останнє практично не зношується, не пропускає вологу, стійке до подряпин. Розбити його майже нереально.

Секундна стрілка на багатьох моделях оснащена коаксіальним спуском, що дозволяє відмовитися від мастила. Сьогодні виробник випускає безліч варіацій годинників. І хоча вони відрізняються формою, розміром, стилем, кольором, типом ремінця, але схожі одним – високими технічно-експлуатаційними якостями.

Теги: MStyle Історія
Джерело: 24 Канал
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