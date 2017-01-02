Як гольф став справжньою елітарною грою для джентльменів

Гольф неймовірно популярний серед бізнесменів. За статистикою, кожну десяту багатомільйонну угоду укладають саме на полі для гольфу.

1 мільйон доларів – саме такий внесок потрібно зробити за вступ до сінгапурського гольф-клубу. У Нью-Йорку ця сума суттєво менша – приблизно 90 доларів. Цікаво, що мало не половина членів таких клубів далеко не професіонали з гри в гольф та ледь вміють тримати ключку та розуміються на правилах гри.

Вони відвідують клубні заходи задля підтримки іміджу заможного й успішного бізнесмена, тамзнаходять партнерів по роботі, знайомляться з впливовими політиками та іншими поважними персонами.

Під час гри в гольф менеджери, які займаються продажами, часто навмисно програють своїм клієнтам, щоб "підкупити" їхню лояльність.

Найдорожчу ключку для гольфу, виготовлену 200 років тому, продали на аукціоні Крістіс у Глазго за 150 000 доларів.

Першою жінкою, яка зіграла в гольф, була Королева Шотландії Мері. Вона любила грати в організованому нею ж у 1552 році гольф-клубі Святого Ендрю в Шотландії. До слова, грати в міні-спідницях учасницям змагань жіноча федерація гольфу дозволила якихось півстоліття тому.

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А першим, хто вдарив ключкою по м'ячу поза межами нашої планети, був астронавт Алан Шеперд. Сила тяжіння на Місяці набагато менша, ніж на Землі, тому м'яч полетів на кілька кілометрів.





Середня швидкість удару ключкою по м'ячу у професійних спортсменів становить 42 метрів на секунду. А удар легендарного Тайгера Вудса сягає 56 метрів на секунду або понад 200 кілометрів на годину.

9 жовтня 2009 року МОК на своїй 121 сесії в Копенгагені вирішив включити гольф у програму Олімпійських ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро.