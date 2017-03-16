Як грамотно розпорядитись майном, якщо воно перебуває у спільній власності

Дуже часто люди, маючи якусь частку нерухомості, не знають, що з нею робити. Питання дійсно делікатне, але про свої права треба знати. Отож, як можна розпоряджатися таким майном і чи реально його продати – дивіться у сюжеті.

Якщо Ви маєте за свідоцтвом про право власності, скажімо, 1/3 частину трикімнатної квартири, це не означає, що рівно одна кімната ваша. Адже є ще місця загального користування. Туалет, коридор, ванна теж входять в цю 1/3 частину квартири.

Тому варто звернути увагу на наступне. Поки квартира не поділена на частки в натурі вам потрібна згода всіх співвласників на продаж. У разі продажу частки переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах має співвласник. Крім випадку продажу з публічних торгів.

Якщо ви продавець частки, у такому випадку ви зобов’язані письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких її продаєте. Якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права протягом одного місяця, продавець має право продати свою частку іншій особі. Якщо бажання придбати частку у праві спільної часткової власності виявили кілька співвласників, продавець має право вибору покупця.

У разі продажу частки вашим співвласником з порушенням переважного права купівлі, ви може пред'явити до суду позов про переведення на вас прав та обов’язків покупця. Одночасно вам доведеться внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.

Отож, якщо ви дізнались про порушення переважного права купівлі вашим співвласником, на те, аби звернутись до суду, у вас буде 12 місяців. Адже до таких вимог позовна давність становить згідно чинного законодавства один рік.

Читайте також: З чого почати ремонт в новобудові: корисні поради

У разі, якщо один з учасників спільної часткової власності продає належну йому частку сторонній особі, нотаріус повинен упевнитись у тому, що продавець у письмовій формі повідомив усіх інших учасників спільної часткової власності про намір продати свою частку.

Доказом повідомлення учасників спільної часткової власності про подальший продаж частки в спільному майні може бути свідоцтво, видане нотаріусом, про передачу їм заяви продавця згідно із статтею 84 Закону України "Про нотаріат" або заяви учасників спільної часткової власності про відмову від здійснення права переважної купівлі частки майна, що продається.

Існує також ситуація, коли право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо частка є незначною і не може бути виділена в натурі, тобто є неподільною, а спільне володіння і користування майном є неможливим. Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

Суд може припинити право власності лише тоді, коли це не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї.

І варто пам’ятати, що при даруванні, міні та довічному утриманні інші співвласники не мають переважного права на придбання відчужуваної частки.

Повний випуск програми "Корисні файли" дивіться тут.