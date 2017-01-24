Як Гройсман відреагував на проблеми з вивезенням сміття зі Львова

Уряд нарешті відреагував на проблему із вивозом сміття у Львові. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв надати необхідну підтримку для вирішення питання утилізації відходів.

Тепер цим питання Гройсман доручив зайняти голові Львівської ОДА Олегу Синютці.

Будь ласка, запропонуйте системне врегулювання цієї проблеми. Можливо сміттєпереробний завод з полігоном, із станцією, яка перероблятиме це сміття. Особливу увагу приділіть діалогу із мешканцями Грибович, в них є реальні проблеми, їм треба допомогти вирішити ці проблеми,

– заявив Гройсман.

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Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий уже неодноразово звертався по допомогу до уряду. Крім того у вересні, після численних звернень зі Львова, Гройсман пообіцяв доручити головам облдержадміністрацій сприяти місту у вивезенні сміття. Однак відтоді справа не зрушила з місця.



Востаннє міський голова Львова звертався до уряду 23 січня та просив розблокувати вивіз львівських відходів на полігони в інші регіони. Наразі більше третини сміттєвих контейнерів міста переповнені. Сміттєперевізникам просто нікуди вивозити відходи.