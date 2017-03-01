Як харчуватися правильно: цікава інфографіка

Експерти з харчування Гарвардської школи громадського здоров'я розробили керівництво для здорового та збалансованого харчування.
Про це повідомляє МОЗ.
Як зазначають експерти, овочі та фрукти повинні становити основну частину прийому їжі – половину тарілки.
Забезпечте різноманітність кольору і виду їжі і пам'ятайте, що картопля не вважається овочем у Тарілці здорового харчування через негативний вплив на рівень цукру в крові,
– зазначили у МОЗ.
Чверть тарілки мають складати цільнозернові продукти – цільні і неочищені зернові – ячмінь, зерна пшениці, вівсянка, гречка, неочищений рис і продукти, виготовлені з них.
Ще чверть тарілки припадає на білки.
Риба, курка, квасоля, горіхи – здорові і різноманітні джерела білка. Їх можна додати в салат і вони добре поєднуються з овочами. Обмежте споживання червоного м'яса і уникайте споживання переробленого, таких як бекон і сосиски,
– наголосили у міністерстві.
Також у раціоні у помірні кількості мають бути присутні корисні рослинні олії, такі як оливкова, рапсова, кукурудзяна, соняшникова, арахісова та інші.
Окрім того, не варто забувати про воду і при цьому потрібно відмовитися від солодких напоїв.
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