Як харчуватися правильно: цікава інфографіка

Експерти з харчування Гарвардської школи громадського здоров'я розробили керівництво для здорового та збалансованого харчування.

Про це повідомляє МОЗ.

Як зазначають експерти, овочі та фрукти повинні становити основну частину прийому їжі – половину тарілки.

Забезпечте різноманітність кольору і виду їжі і пам'ятайте, що картопля не вважається овочем у Тарілці здорового харчування через негативний вплив на рівень цукру в крові,

– зазначили у МОЗ.

Чверть тарілки мають складати цільнозернові продукти – цільні і неочищені зернові – ячмінь, зерна пшениці, вівсянка, гречка, неочищений рис і продукти, виготовлені з них.

Ще чверть тарілки припадає на білки.

Риба, курка, квасоля, горіхи – здорові і різноманітні джерела білка. Їх можна додати в салат і вони добре поєднуються з овочами. Обмежте споживання червоного м'яса і уникайте споживання переробленого, таких як бекон і сосиски,

– наголосили у міністерстві.

Також у раціоні у помірні кількості мають бути присутні корисні рослинні олії, такі як оливкова, рапсова, кукурудзяна, соняшникова, арахісова та інші.

Окрім того, не варто забувати про воду і при цьому потрібно відмовитися від солодких напоїв.

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