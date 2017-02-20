Як Херсон неочікувано "накрив" транспортний колапс

У Херсоні маршрутний колапс. Зранку на лінію не вийшла половина автобусів. У такий спосіб перевізники вимагають підвищити ціну на проїзд.

У Херсоні майже 600 маршруток, але на лінію вийшла половина з них. Тож, на зупинках сьогодні ніде яблуку впасти.

Усе тому, що минулого тижня у Херсоні здорожчав проїзд – із 3 до 5 гривень. Проте, уже за кілька днів новий тариф скасував суд: визнавши рішення місцевої влади непрозорим.

Реакція маршрутників була миттєвою – більшість автобусів різко "зламались". Власники фірм-перевізників запевняють – це не страйк. Адже тоді б не виїхав жоден автобус.

Влада розводить руками – комунальних автобусів у місті немає, а вплинути на приватників – нереально.

Дієвий механізм впливу на перевізників бачать юристи.

Необхідно задіювати Чорноморське регіональне управління "Укртрансбезпеки". В даному випадку фіксувати вказані порушення, застосовувати штрафні санкції і у випадку систематичного порушення умов договору – ставити питання про його дострокове розірвання,

– розповів юрист Денис Мамонтов.

На середу призначено позачергову сесію міськради, де і вирішать,що робити з цінами на проїзд.

Наразі невідомо, чи будуть чиновники брати до уваги рішення суду.

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