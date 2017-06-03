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Як хлопець з ДЦП підкорив Говерлу: опублікували фото

16:35, сьогодні 311 Читать новость на русском
Іван Маслюк
Іван Маслюк / Фото з соцмереж

Завдяки друзям та спеціальному візку La Joelette Іван Маслюк, у якого діагностували дитячий церебральний параліч, підкорив найвищу точку України – гору Говерлу.

Про це LB.ua розповів один з учасників ініціативи Олександр Луцик.

За словами хлопця, коли він подорожував по Франції, то зустрівся з організацією, яка допомагає людям з інвалідністю активно проводити час на спеціальних візках.

Для нас це стало прозрінням. І ми вирішили робити те ж саме в Україні. Нам здається несправедливим, що людей з інвалідністю в Україні закривають в спеціальних інтернатах, батьки соромляться своїх дітей, та й в суспільстві не сприймають їх або бояться,
– розповів Луцик.

Під час першої поїздки на Говерлу вирушило 7 осіб, 5 з яких допомагали нести коляску з Іваном Маслюком.

Усього цього літа хлопці планують здійснити більше 10 виїздів в гори. Серед подорожуючих будуть не обов'язково тільки люди з інвалідністю: проект замислювався як інклюзивний.

Луцик додав, що не обов'язково чекати нашої наступної поїздки – якщо сформується команда, яка захоче долучити до поїздки людину з інвалідністю, то його команда буде готова дати їм для цього спеціальну коляску.

Читайте також: Хлопець із ДЦП подолав усю Європу на велосипеді

Теги: LifeStyle Україна Подорожі
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