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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Як кандидати до Вищої ради правосуддя ігнорують інформаційні марафони

Наші гроші 23:15, сьогодні 38 Читать новость на русском

У програмі журналістських розслідувань "Наші гроші" – тривають вибори до Вищої ради правосуддя та конкурс до Верховного суду України і часто серед кандидатів трапляються абсолютно непридатні до цього особи.

Вища рада правосуддя – надзвичайно впливовий орган, за нею останнє слово у призначенні суддів. ВРП виносить догани, відсторонює з посад, подає на звільнення суддів і дає згоду на їх арешт.

У ВРП зараз дообирають 6 представників. Обиратиме їх з’їзд суддів, без особливого впливу громадськості. Щоб надати цьому процесу прозорості, кандидатів заздалегідь запросили на інформаційний марафон – розповісти про себе та відповісти на питання. Кандидатів – 44, втім на марафон з’явилася лише половина – 23 претенденти.

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Паралельно довиборами у ВРП триває і конкурс у новий Верховний суд. Обирають верховних суддів на конкурсі вперше, а сам конкурс фактично проводиться "з коліс". Тому чимало його аспектів вирішується на ходу, інколи буквально під тиском активістів.

Хто з кандидатів у Вищу раду правосуддя прийшов на марафон, а хто – вирішив відмовчатися? Як повинен проводитися конкурс до Верховного суду? Дивіться у сюжеті програми "Наші гроші".

Гість студії:

Представник вищої комісії суддів Станіслав Щотка.

Теги: Наші гроші Розслідування Судді Верховний суд України
Джерело: 24 Канал
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