Як кандидати із "сумнівним минулим" прагнуть потрапити до Вищої ради правосуддя

Кожен третій кандидат до Вищої ради правосуддя – з сумнівною репутацією. Про це заявили активісти руху "Чесно". Вони склали "чорний список" претендентів у найвищий орган суддівської влади.

Костянтин Бабенко. Суддя Київського апеляційного адмінсуду. Володіє десятьма земельними ділянками та будинком. Його донька з 16 років власниця двох величезних квартир у Києві. Дружина Наталія Бабенко крім кількох квартир має Лексус та Мерседес бенз. А ще дружина судді власниця бізнесу в Криму, який після окупації вона перереєструвала не в Україні, а навпаки відповідно до законодавства окупанта. Зараз одіозний суддя претендує на посаду члена найвищого суддівського органу держави - Ради правосуддя.

Бабенко не пройшов спецперевірку до Верховного суду України по причині незадекларованого автомобіля. Тепер намагаються потрапити зараз до вищої ради правосуддя,

– розповіла активістка "Автомайдану" Катерина Бутко.

Рух "Чесно" вніс главу заможного сімейства в "чорний список" кандидатів. Потрапили до нього і суддя апеляційного суду Степан Гладій, який перешкоджав журналістській діяльності; Суддя Руслан Арсірій, що не дозволив повернути у власність держави газові родовища, захоплені за часів Януковича. Також Олена Первушина, яка очолює столичний Голосіївський суд, що переслідував майданівців. У ВРП хоче і суддя з Луганщини Віталій Снєгирьов, що зберіг посаду після порушення присяги.

Восьмеро із списку 16-ти недоброчесних це ті судді, по яким вже встановили, що їхнє життя не відповідає задекларованим статкам,

– зазначив співзасновник руху "Чесно" Тарас Шевченко.

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Але ж саме Вища рада правосуддя єдина має право звільняти чи призначати суддів. Давати згоду на притягнення їх до відповідальності. А обирають її самі судді – тобто систему "законсервовано".

Ще одна проблема – шістьох членів ВРП має визначити з'їзд суддів. За процедурою таємного голосування. Персональна відповідальність відсутня. А тому, кажуть активісти, якщо хтось з 16 учасників "чорного списку" буде обраний – відповідатимуть понад 300 служителів Феміди. А також ті, хто ними керує.

"Центр протидії корупції" нещодавно промоніторив життя чинних членів Ради правосуддя. Елітні квартири, розкішні авто, одіозні родичі. А на початку березня, каже Шабунін, вони вже почали "вставляти палиці в колеса" НАБУ. А саме вимагати від антикорупційних прокурорів, перш ніж арештовувати затриманих на гарячому суддів, просити дозвіл у ради правосуддя. Конституцією така процедура не передбачена.

І такий склад цього органу автори судової "реформи" Порошенка вирішили залишити до 2019 року.

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Віталій Шабунін та Тарас Шевченко шкодують, що взялися за очищення суддівських лав надто пізно. Закони вже ухвалені торік восени. Але експерти Реанімаційного пакету реформ твердять, усі ці проблеми парламентарям озвучували ще до голосування за суддівську "недореформу". Однак їх проігнорували.

Але залишився шанс дообрати гідних шістьох нових членів ВРП. Чи скористаються ним учасники з`їзду суддів стане відомо вже наступного вівторка.