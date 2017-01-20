Як кіборг "Прокурор" після фронту пішов працювати в антикорупційні органи

Бійця за позивним "Прокурор" знають багато захисників Донецького аеропорту. Бо вижили саме завдяки його роботі.

Таке псевдо Максим Грищук отримав, бо до війни був прокурором. А після повернення з фронту став другою людиною в новоствореній антикорупційній прокуратурі. І тепер кіборг бореться з ворогом внутрішнім.

Максим Грищук воював проти агресора в найспекотніші часи російсько-української війни. Та вже понад рік він бореться з корупціонерами найвищого рівня на посаді першого заступника глави антикорупційної прокуратури. В аскетичному кабінеті – сучасна техніка та документи. Жодних портретів можновладців.

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На столі жодних сімейних фото – люди приходять різні. А от на порожній стіні Максим планує повісити особливу картину. В шафі з нагородами Біблія. Каже в бога вірить, бо на війні атеїстів немає. Згадує, як був в ДАПі під танковим обстрілом – тоді сподівався лише на молитву.

Максим показує нашій знімальній групі кожен закуток. В коридорі висять антикорупційні комікси. В кабінетах кипить робота. Повз двері секретної кімнати крокуємо до чи не найголовнішого приміщення.

Максим вірить – всі його намагання марними не будуть. Робитиме все, аби змінити країну на краще. Лише, каже, українці мають зрозуміти, що змінюватися треба всім разом. Війна, яку кіборг веде тепер, набагато складніша за ту, де стріляють.

На фронті все зрозуміло – попереду ворог, позаду – свої, вони прикриють. Тут вдарити можуть з будь-якого боку. Та спогади про пекло Донбасу досі не відпускають.