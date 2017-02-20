Як Київ віддавав шану Героям Євромайдану: з'явилися фото

20 лютого у столиці України відбулася низка заходів з нагоди вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні.

Так, на однойменній алеї відбулася панахида за загиблими активістами.

Зауважимо, що на заході зібралося декілька сотень людей.

Люди поклали квіти, запалили лампадки та молилися. Крім того, співалися патріотичні пісні та було розгорнуто величезний прапор України.

Також священнослужителі провели молебень за загиблими.

Подібна панахида відбулася і у Михайлівському соборі, де службу проводив Патріарх Філарет.

До храму вшанувати пам'ять загиблих Героїв прийшло багато людей, серед яких можна було помітити і високопосадовців, зокрема президента України Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Після служби посадовці запалили лампадки та поклали їх до портретів Небесної сотні.

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