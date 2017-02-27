Як Коломойський і акціонери можуть "кинути" Україну з "ПриватБанком": коментар Мінфіну

Колишні акціонери "ПриватБанку" не поспішають вносити застави під взяті кредити.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю LIGA.net.

Як зазначив міністр, процес внесення закладеного майна колишніми власниками банку під проблемні кредити банку стоїть на місці.

"Колишні власники "ПриватБанку" взяли на себе зобов'язання протягом 6 місяців внести застави. Те, що мені відомо на цей момент – цей процес не відповідає нашим очікуванням і наданим зобов'язаннями", – зазначив він.

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Нагадаємо, в рамках націоналізації "ПриватБанку" екс-акціонери взяли на себе зобов'язання реструктуризувати отримані в банку кредити до 1 липня 2017 року.