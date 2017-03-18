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Як контрабандисти придумали новий спосіб вивозити цигарки закордон: фото та відео

10:03, сьогодні 391 Читать новость на русском
Контрабандні сигарети
Контрабандні сигарети / Фото із соцмереж

Ще недавно цигарки через кордон України перевозили контрабандою, маскуючи під лісоматеріали. Однак тепер для махінації придумали новий спосіб.

Як розповів речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, тепер контрабанду маскують у брикети деревного вугілля.

Одну з таких вантажівок, наповнену пачками сигарет, виявили на пункті пропуску Шегині 17 березня.

"Вантажівка з причепом прибула у пункт пропуску біля опівночі. Водій, громадянин України, мабуть сподівався, що у пізній час вантажівку оглядатимуть менш прискіпливо. Але його сподівання не виправдалися. Догляд проводився спільно прикордонниками та митниками із залученням службового собаки. В результаті, у мішках з вугіллям, замасковані під брикети, за кордон слідували цигарки, – розповів Олег Слободян.

За його словами, лише в одній цій вантажівці кількість пачок сигарет може бути десятки тисяч.

Читайте також: Кому війна, а кому — цигарки по 12 гривень: тютюновими виробами з "ДНР" торгують у Харкові

Теги: Україна контрабанда Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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