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"Як козаки енергонезалежність розвивали" в коміксах

10:00, сьогодні 141 Читать новость на русском
Енергетика
Енергетика / adm-pl.gov.ua

Трійця винахідливих козаків зі славетного мультфільму "Як козаки…" знову стала героями коміксу.

Цього разу Грай, Око та Тур опинилися задіяними у темі про розумне споживання енергоресурсів. У коміксі козаки, як добрі господарі, поділилися досвідом про розумну економію власних статків та можливості інвестицій в українську енергетику.

Серія коміксів "Як козаки енергонезалежніcть розвивали" розроблена, щоб привернути увагу широкої громадськості до змін у енергетичному секторі. Автори розраховують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного забарвлення та довіри до поточних змін в енергетичному секторі.

Теги: Енергетика Енергоефективність
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