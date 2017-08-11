"Як козаки енергонезалежність розвивали" в коміксах

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Трійця винахідливих козаків зі славетного мультфільму "Як козаки…" знову стала героями коміксу.
Цього разу Грай, Око та Тур опинилися задіяними у темі про розумне споживання енергоресурсів. У коміксі козаки, як добрі господарі, поділилися досвідом про розумну економію власних статків та можливості інвестицій в українську енергетику.
Серія коміксів "Як козаки енергонезалежніcть розвивали" розроблена, щоб привернути увагу широкої громадськості до змін у енергетичному секторі. Автори розраховують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного забарвлення та довіри до поточних змін в енергетичному секторі.