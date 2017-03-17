Як КВН потрапив "під ковпак" ФСБ: дослідження НАТО

Клуб веселих та кмітливих. Патріарх російською гумористичної сцени. Сатира на всіх і вся. Яка, як виявляється, ретельно контролюється Кремлем і цензурується ФСБ. На догоду Путіну.

Масляков і компанія веселять радянського і російського глядача з 1962 року. За цей час аматорський клуб встиг перетворитися в надпотужну медіаімперію. Із захмарними рейтингами і такими ж прибутками. А так як усе, що більш-менш впливає на свідомість російського громадянина, суворо контролюється владою, то КВН виключенням не став.

Гумористичною програмою на повному серйозі зацікавиться НАТО. І не лише КВН, але усіма російськими гумористичними програмами. Від "Вечірнього Урганта" і до "Прожекторперісхілтон". 15 березня Альянс випустив доповідь – "Стратком сміється. В пошуках аналітичної основи", третій розділ якої цілком присвячений зв’язку Клубу веселих і кмітливих з кремлівською верхівкою.

Аналітики StratCom проаналізували виступи команди вищої Ліги КВН з Москви "Папарапапам". За 2014-2015 роки. Наслухавшись жартів квнщиків про Обаму та Путіна, автори доповіді дійшли висновків – з допомогою гумору, ретельно відцензурованого, влада знімає з населення стрес від незадовільної роботи. Крім того, жартами і протиставленнями лише поглиблює негативний образ зовнішніх ворогів.

Фактично, суть доповіді зводиться до наступного – Масляков разом з усією компанією, серед якої і "Comedy Club", і решта гумористичних російських шоу, давним-давно під ковпаком у ФСБ. А всі виступи – не що інше, як масове запудрювання мізків росіянам. За вказівками з Кремля.

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За даними Forbes, "АМиК" – компанія Маслякова – щороку заробляє по 3,5-4 мільйона доларів. Гроші Масляков заробляє за рахунок трансляції КВН на "першій кнопці російського ТВ". Усі команди різноманітних ліг платять за участь в іграх. Вступний внесок стартує від 20 тисяч рублів. А у вищій лізі крутяться мільйони. При цьому вплинути на "АМиК" можуть лише одиниці.

В іграх КВН, на перший погляд, не існує обмеження на гумор. Але це лише на перший погляд. Жарти про того самого Путіна ретельно вивірені і неодноразово перевірені цензурою. Більше того, жартують лише тоді, коли президент Росії сам сидить в залі.

І Путін, і Медведєв – часті гості на іграх КВН. З президентом Масляков дуже активно дружить з 2000 року.

У 2015 році влада Москви передала у власність Маслякова "Дом КВН" – приміщення колишнього кінотеатру "Гавана". Перед тим будівлю відремонтували за державний кошт – вартість більше 2-х мільярдів рублів. Це стільки ж, скільки в цьому році влада Москви виділила на реконструкцію чотирьох шкіл. Кошти на ремонт яких шукали упродовж 10 років.

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