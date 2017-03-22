Як легко прибрати подряпини із смартфону

Позбавитись від подряпин на екрані смарфону можна і без сторонніх втручань. Лише за допомогою підручних засобів.

Не потрібно одразу ж бігти в магазин та змінювати екран чи навіть купувати новий смартфон. Ось декілька способів, як можна зробити це власними руками, передає Mashable.

Зубна паста

Для цього способу потрібна звичайна зубна паста. Не гель, не порошок і навіть не відбілююча паста із різноманітними гранулами. Аби прибрати подряпини, просто нанесіть трохи пасти на екран, а потім мікрофіброю (так ви не подряпаєте тканиною екран ще більше) повільно втирайте пасту в телефон. Робити це треба досить довго. У цьому випадку терпіння – це запорука успіху.

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Сода

Сода працює так само, як і зубна паста. Але перед втиранням її потрібно розбавити з водою та ретельно перемішати. І знову ж таки – терпіння і ще раз терпіння.

Тальк або дитяча присипка

Принцип дії тут такий же, як і з содою. Однак терти потрібно більше, і від глибоких подряпин цей метод не допоможе. Але якщо основна проблема – це потертості, тальк з ними чудово впорається.

Поліроль для меблів чи авто

Цей метод, на відміну від інших, діє набагато швидше, адже ці засоби створені сааме для того, аби прибирати подряпини.