Як легко приступити до роботи після новорічних свят: дієві поради

Новорічні та різдвяні свята приносять масу задоволення – зустрічі з близькими та рідними, відпочинок від роботи, багато смачної їжі та розваг. Враховуючи це все – повертатися до робочих буднів дуже складно.

Перші дні на роботі після затяжних вихідних здаються мало чи не каторгою. Проте позбутися поствідпускного синдрому досить легко, якщо слідувати правилам, пише Lady.tochka.net.

Як швидше звикнути до роботи:

1. Повертайтесь з мандрівки за декілька днів до виходу на роботу. Це допоможе акліматизуватися, звикнути до шумного і великого міста, а також змиритися з думкою про роботу.

2. Намагайтеся у перші днів роботи виконували лише термінова та найважливіші завдання. Не перевантажуйте себе, а рутинні справи краще відкладіть на потім. Підвищуйте навантаження поступово, не накидайтеся на всі завдання відразу, особливо на складні.

3. Більше відпочивайте вдома. Не поспішайте переробити всі домашні справи одразу, після робочого дня – розслабтесь та відпочиньте.

4. Складіть план роботи на короткий проміжок часу. Так буде простіше не хапатися за все відразу і не впадати в зневіру від "купи справ", яка навалилася і яку, здається, не розгребти.

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5. Після новорічних свят буде простіше приступити до роботи, якщо запланувати вихідні або відпустку. Плавно увійти в робочий графік і не засмучуватися, що свята закінчилися, психологічно легше при думці, що, наприклад, через два місяці вас також чекає відпочинок.

6. Нормалізуйте свій графік сну. Замість того, щоб у величезних кількостях пити каву, краще недовго подрімати, щоб підвищити продуктивність: 19 хвилин сну в обідню перерву дозволяють значно поліпшити швидкість реакції.

7. З післясвятковим синдромом допомагають впоратися контрастний душ, зарядка, піші прогулянки, медитація. Не варто забувати і про режим харчування. Краще їсти менше, але частіше – через кожні три години.