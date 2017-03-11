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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Як легко прокидатись зранку: дієві поради на щодень

14:48, сьогодні 411 Читать новость на русском
Як легко прокидатись
Як легко прокидатись / lux.fm

Вставати зранку на роботу, а особливо, коли за вікном дощ та вітер – справжні страждання. Це стрес і для організму, тому він наполегливо вам показує, що хоче відпочити.

Однак якщо дотримуватись простих правил, то організму буде легше переносити цей стрес, а ви почуватиметесь краще.

Контраcтний душ чудово прокидає не лише вас, але і всі процеси в організмі. Не потрібно одразу ж обливатись крижаною водою – так можна застудитись через різкі перепади температур. Краще починати із ледь теплої води, поступово знижуючи температуру.

Смузі із пророщених зерен пшениці, яблук, шпинату, зелені, моркви та апельсина підживить вас на цілий день та ще й зарядить гігантською порцією вітамінів.

via GIPHY

Не варто виснажувати організм тренуваннями. Достаньо лише 10-15 хвилин щоденних вправ. Краще побільше ходити пішки та відмовитись від громадського транспорту. Якщо це, звісно, можливо.

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Перед сном варто прогулятись на свіжому повітрі. Така звичка допоможе засинати легше та спати міцніше. І як результат зранку ви почуватимете себе набагато краще.

via GIPHY

Рано засинати та рано прокидатись – дуже корисно для організму. Особливо, якщо ви кожного дня робите це в один і той самий час. Старайтесь лягати спати не пізніше 22 години. Адже з 22 до півночі – це період глибоко сну, коли організм повністю відновлюється.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя
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