Як лікувати головний біль без медичних препаратів: варто знати

Головний біль є одним з таких собі "супутників життя". Причини появи цієї недуги можуть бути різними – від елементарної зміни погоди до стресових ситуацій та перевтоми. Проте не завжди хочеться вживати лікарські препарати, адже вони теж згубно впливають на організм.

В InfoKava.com дієтологи розповіли, як позбавитись головного болю без ліків.

Важливим моментом для профілактики та лікування мігрені є збалансований раціон, в якому мають бути присутні продукти з певним вмістом вітамінів:

Вітамін B12 і фолієва кислота

Авітаміноз, який сьогодні особливо супроводжує людей, призводить до стресу і неуважності. Особливо важлива присутність у раціоні вітаміну B12 і фолієвої кислоти. Ці вітаміни забезпечать вам відсутність мігрені на довгий час. Шпинат, спаржа, гарбуз, буряк допоможуть усунути дефіцит фолієвої кислоти, а курячі яйця забезпечать достатньою дозою вітаміну B12.

Вітамін B6

У нашому зимовому раціоні дуже багато важкої їжі. Напружена робота кишечника також провокує головні болі, хоч ми часто про це і не здогадуємось. Включіть в повсякденний раціон свіжі овочі, квасолю та злакові і так ви зможете підтримати живлення вітаміном B6.

Вітамін D

Зовсім недавно лікарі переконались, що організм важко функціонує без вітаміну D. Виявилося, що дефіцит цього вітаміну призводить до зниження працездатності і ранкових головних болів. Морепродукти, яйця і боби вирішать цю проблему.

Залізо і мідь

Залізо ми зможемо знайти в квасолі, горіхах, морській капусті, кунжуті та печінці. Недолік цих елементів призводить до зниження тиску і мігрені.

Поради з дитинства

Згадайте, чому вас вчили в дитинстві: прогулянки на свіжому повітрі, спорт і відпочинок вирішать проблему набагато швидше і ефективніше, ніж найдорожчі таблетки та дорогі продукти.

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